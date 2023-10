Israel “está a cometer crimes de guerra”, diz Javier Solana

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

O ex-secretário-geral da NATO acredita que Israel estaria a cometer um grande erro caso entrasse no território da Faixa de Gaza com tanques, sugerindo assim a criação de corredores humanitários.têm o objetivo de desarmar o Hamas e para os desarmar têm de entrar no seu território”

. “Estamos num momento difícil e é necessário fazer tudo o que for possível para alcançar um cessar-fogo e corredores humanitários. Isto depende, em grande medida, da reação da comunidade internacional. Se não for fortemente apoiada pelos Estados Unidos, será muito difícil”, acrescentou.O grupo islamita Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns. headtopics.com

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios. Solana recordou também que nos últimos anos registou-se uma grande transformação na Rússia e que os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos constituíram um “drama de grandes dimensões”.Para o ano teremos as eleições na Rússia, nos EUA, na UE e em Taiwan.

Para Javier, o problema mais grave é o dos Estados Unidos. “A sua vida política está completamente fragmentada. Não há mais nada que una Biden e Trump para além da China. Um a querer negociar e o outro a querer odiá-la”, comentou.presidente Vladimir Putin pretende é “prolongar a situação na Ucrânia”. “Ele vai ter eleições em janeiro, fevereiro ou março, e quer chegar um pouco mais erguido. Hoje não o está. headtopics.com

