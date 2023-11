Israel: Encerrado único hospital em Gaza que trata doentes com cancro

Face a esta situação, alertou o ministro, está em causa o tratamento e a “vida de 70 doentes oncológicos.” Gaza está sujeita a um cerco israelita que impede praticamente a entrada de alimentos, água, medicamentos e combustível no enclave, com a exceção de cerca de 216 camiões que transportavam mantimentos e que entraram nos últimos dias no posto transfronteiriço de Rafah com o Egito.

O grupo islamita do Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados que assassinaram cerca de 1.400 pessoas e fizeram mais de duas centenas de reféns.

Segundo o ministério da Saúde do Hamas, os bombardeamentos que Israel tem levado a cabo em Gaza, depois de ter sido atacado pelo Hamas em 07 de outubro, fizeram mais de 8.300 pessoas e mais de 21 mil feridos,

Entre as vítimas, segundo o exército israelita, encontra-se Ibrahim Biari, comandante do batalhão central de Jabaliya do Hamas e um dos líderes responsáveis pelo ataque a Israel de 07 de outubro.

:

RTPNOTICIAS: Protestos na Cisjordânia contra ataque de Israel a campo de refugiados em GazaO ataque de terça-feira ao campo de refugiados de Jabalia gerou revolta na Cisjordânia. O Fatah, partido que controla a Autoridade Palestiniana, convocou uma greve e um %u201Cdia de raiva%u201D para esta quarta-feira, apelando aos palestinianos para saírem à rua e confrontarem a ocupação.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Israel: Corte total das linhas telefónicas e de Internet em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasOs Estados Unidos e Israel estarão a explorar opções para o futuro da Faixa de Gaza, após o fim do Hamas, avança a Bloomberg, citando fontes com conhecimento das discussões.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Israel mantém o secretismo em relação à invasão a Gaza, confirma apenas o reforço de bombardeamentosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Gaza, o 'cemitério de crianças' que o Hamas diz vir a sê-lo também para IsraelUnicef lamenta que a Faixa de Gaza seja um cemitério para milhares de crianças. Os islamistas prometem igual destino às forças israelitas, as quais chegaram à Cidade de Gaza.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasForças de Defesa de Israel assumem ataque a campo de refugiados e dizem que mataram um comandante do Hamas. Pelo menos 50 pessoas terão morrido. Guterres critica morte de civis em Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »