Israel Elimina Líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah

A operação de repatriamento começou na sexta-feira e decorreu num momento de tensão elevada no Médio Oriente.O líder supremo do Irão foi entretanto levado para um local secreto. A União Europeia recomenda que as companhias aéreas evitem o espaço aéreo libanês e israelita, nas próximas semanas.O ataque que eliminou Nasrallah visou o quartel general do Hezbollah , nos subúrbios a sul de Beirute.

“É obrigatório que todos os muçulmanos apoiem o povo libanês e o orgulhoso Hezbollah, de todas as formas que puderem, e os ajudem a enfrentar o inimigo usurpador, opressivo e malicioso”, disse Ali Khamenei, líder supremo do Irão “Nasrallah foi um dos maiores inimigos do Estado de Israel de todos os tempos. A sua eliminação torna o mundo um lugar mais seguro”, afirmou Daniel Hagar, porta-voz do exército israelita

Já depois do anúncio, o Governo israelita decidiu mobilizar mais homens que estavam na reserva para a frente com o Líbano. Antes da decapitação do Hezbollah uma operação terrestre era iminente e não foi descartada. Só na última semana, ataques israelitas fizeram mais de 700 mortos no Líbano. Milhares de libaneses e sírios têm atravessado a fronteira em direção à Síria para fugir aos bombardeamentos israelitas. Estas são as primeiras declarações públicas de Benjamin Netanyahu desde o anúncio da morte de Hassan Nasrallah, num bombardeamento na sede da organização realizado nos subúrbios sul de Beirute.

“É obrigatório para todos os muçulmanos apoiar orgulhosamente o povo libanês e o Hezbollah com os seus recursos e ajudá-lo a enfrentar o regime usurpador, cruel e maléfico” de israel.Foi uma madrugada de trocas de ataques entre Israel e o Hezbollah.

