Israel e Palestina. PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo 'fim do massacre'

Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e GazaDelegações do PCP e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se hoje a uma manifestação em Lisboa em que se apelou ao"fim do massacre" do povo palestiniano e se acusou Israel de praticar uma"política de genocídio".

A manifestação foi convocada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -- Intersindical Nacional (CGTP-IN) e pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC).

"Há milhares de civis que estão a ser massacrados numa política de genocídio. Isto não é defesa, isto é um crime internacional, uma punição coletiva ao povo palestiniano e não podemos tolerá-la", declarou a coordenadora do BE aos jornalistas. headtopics.com

"Os trabalhadores e as populações que querem a paz, não querem a guerra -- a guerra não serve o povo, não serve os trabalhadores -- mais cedo ou mais tarde vão mesmo travar este genocídio e este massacre que está em curso", afirmou Paulo Raimundo.

No mesmo sentido, a presidente da direção do CPPC, Ilda Figueiredo, antiga eurodeputada do PCP, disse que"é urgente parar os bombardeamentos, é urgente pôr fim a esta escalada", protegendo a população da Faixa de Gaza, e que"é urgente obrigar Israel a cumprir as normas do direito internacional, pôr fim à ocupação da Palestina". headtopics.com

Em grupos mais atrás, havia palavras de ordem como"fascistas sionistas não passarão" e, em inglês,"Palestina será livre, do rio até ao mar".

