Israel e Hamas em negociações 'avançadas' com vista a cessar-fogo

A invasão terrestre em Gaza será “longa” e “difícil”, prevê o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant. A mensagem foi transmitida num encontro com um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros em Telavive, incluindo os da Associated Press.

O Qatar estará a mediar o diálogo entre as duas partes. De acordo com a mesma fonte, um eventual acordo deverá contemplar uma troca de prisioneiros entre Telavive e a organização extremista palestiniana.

Os bombardeamentos de Israel na Faixa de Gaza, em resposta aos ataques do Hamas de 7 de outubro, já mataram 7.326 palestinianos, incluindo 3.038 crianças. ONU alerta que população da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgente e que só tem combustível para um dia de operações”, apresentando um projeto de resolução no parlamento com esse objetivo. headtopics.com

Madhath Mubashar terá estado “envolvido nos ataques com explosivos e atiradores furtivos, tendo como alvo civis e militares israelitas”. Em concreto, explicou Daniel Hagari, estas operações cirúrgicas servem para “desencobrir o inimigo”, matar alguns militantes do Hamas e retirar minas e plataformas de lançamento de rockets.Novo líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos não abandona a Ucrânia mas dá prioridade ao apoio a Israel

No dia em que se prevê que possam entrar oito camiões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, a ONU diz que isso não são mais do que “migalhas”. Antes do início dos bombardeamentos israelitas (em resposta ao ataque de 7 de outubro, pelo Hamas) entravam em Gaza cerca de 500 camiões por dia em ajuda humanitária, em média.Mil pessoas podem estar presas debaixo dos escombros em Gaza, diz um responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS) citado pela Sky News. headtopics.com

A cidade-túnel do Hamas: debaixo de Gaza, uma frente de batalha invisível para IsraelO Hamas tem túneis para ataques, contrabando e armazenamento que se estendem por centenas de quilómetros. Os reféns descreveram a rede como "uma teia de aranha".

Raide de Israel em Gaza visou túneis do Hamas, diz major-general Morais PereiraIsrarel recolhe informa&231;&245;es para invas&227;o de grande escala enquanto aguarda pelo resultado das negocia&231;&245;es para liberta&231;&227;o de ref&233;ns. "S&243; n&227;o se sabe quando, como e com que tropas".

