Israel diz ter matado líder histórico do Hezbollah em ataque aéreo

Hassan Nasrallah , líder histórico do Hezbollah , terá morrido na sequência de um ataque das forças israelitas à sede do Hezbollah , no Líbano., as Forças de Defesa Israelitas avançaram que terão morrido vários líderes neste ataque, que foi “muito preciso”. E o ataque durou cerca de cinco horas.

O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, qualificou de “crime de guerra” e “terrorismo de Estado” os bombardeamentos israelitas de sexta-feira contra Beirute, que causaram pelo menos seis mortos e 91 feridos. O Presidente iraniano denunciou os atentados israelitas como a prova de que “este regime é a maior ameaça à paz e à segurança regional e internacional” e apelou a todos os países do mundo, especialmente aos países islâmicos, para que “condenem firmemente este crime”.

Também o canal local Al-Manar do movimento islamita relatou “sucessivos ataques sionistas”, que visaram pelo menos cinco bairros nos subúrbios do sul. As forças israelitas indicaram ainda que estavam a realizar ataques contra alvos do Hezbollah na região de Tiro e em Bekaa, outro reduto do movimento xiita no leste do Líbano.

Hezbollah Hassan Nasrallah Líbano Israel Ataque Aéreo

