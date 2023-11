Israel diz ter matado “dezenas de combatentes” em Gaza e atingido mais de 600 alvos

Yosef Sharabi é mais um português raptado em GazaEles fotografam Gaza e mostram o que está a acontecer no InstagramForças israelitas fazem operação terrestre contra alvos do Hamas em GazaNetanyahu diz que Israel não desistiu da ofensiva terrestre em GazaUma das noites mais violentas em Gaza: pelo menos 400 mortos em 24hIsrael planeia intensificar ataques a Gaza a partir de hoje.

Yosef Sharabi é mais um português raptado em GazaEles fotografam Gaza e mostram o que está a acontecer no InstagramForças israelitas fazem operação terrestre contra alvos do Hamas em GazaNetanyahu diz que Israel não desistiu da ofensiva terrestre em GazaUma das noites mais violentas em Gaza: pelo menos 400 mortos em 24hIsrael planeia intensificar ataques a Gaza a partir de hoje. ONU pede cessar-fogo humanitárioCarreiras sobre Israel: Portugal está a "participar no grande esforço da diplomacia"

Israel: Exército diz ter matado 'dezenas de combatentes' em GazaAs Forças de Defesa de Israel afirmaram ter atingido 600 alvos nos últimos dias, incluindo depósitos de armas, dezenas de lançadores de mísseis antitanque e esconderijos do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Exército de Israel diz ter atingido 600 alvos em Gaza e ter matado dezenas de membros do HamasIsrael diz ter matado dezenas de membros do Hamas durante operações noturnas. Número de mortos na Faixa de Gaza sobe para 7.950. Ataques na Cisjordânia provocam 4 mortos. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaDezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje no centro de Londres para exigir que Israel termine a sua ofensiva em Gaza e que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região. Consulte Mais informação ⮕

Israel destrói 450 alvos do Hamas, não confirma ataques ao redor do maior hospital de GazaFor&231;as israelitas continuam a alegar que centro de opera&231;&245;es do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armaz&233;ns da ONU em busca de mantimentos de sobreviv&234;ncia. Consulte Mais informação ⮕