Israel diz que vai 'intensificar' operação militar terrestre em Gaza

27/10/2023 20:15:00 / Fonte: RTPNoticias

O exército israelita garante que vai expandir as operações terrestres na Faixa de Gaza. Israel confirma que nas últimas horas aumentou os ataques em Gaza. As operações terrestres visam o desmantelamento das infraestruturas do Hamas.