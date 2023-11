Israel diz já ter matado “dezenas de combatentes” em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram já ter abatido 600 alvos nos últimos dias, entre eles depósitos de armas, dezenas de lançadores mísseis antitanque e esconderijos do Hamas.

Esta segunda-feira, o exército israelita afirmou que já matou, na Faixa de Gaza, “dezenas de combatentes” das milícias islâmicas barricados em edifícios e túneis, durante os confrontos nas últimas horas.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) defenderam, em comunicado, que “estes terroristas” estavam a tentar atacar as tropas israelitas.No comunicado de segunda-feira, as IDF afirmaram já ter abartido 600 alvos nos últimos dias, entre eles depósitos de armas, dezenas de lançadores mísseis antitanque e esconderijos do Hamas. headtopics.com

Um dos aviões israelitas, guiado por tropas no terreno, atingiu um edifício do Hamas, onde se encontravam 20 milicianos do movimento. Outro avião israelita atingiu um lançador de mísseis antitanque, onde se encontrava um número desconhecido de combatentes islamitas, na zona da Universidade Al Azhar, em Gaza.

Israel: Exército diz ter matado 'dezenas de combatentes' em GazaAs Forças de Defesa de Israel afirmaram ter atingido 600 alvos nos últimos dias, incluindo depósitos de armas, dezenas de lançadores de mísseis antitanque e esconderijos do Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado “dezenas de combatentes” em Gaza e atingido mais de 600 alvosO exército israelita disse ter matado “dezenas de combatentes” das milícias islâmicas barricados em edifícios e túneis na Faixa de Gaza durante confrontos nas últimas horas. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz já ter matado “dezenas de combatentes” em GazaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Centenas de edifícios 'completamente destruídos' pelas forças de Israel em GazaTestemunhas ouvidas pela AFP dizem que bombardeamentos mais violentos concentraram-se nas zonas em redor de dois hospitais, o al-Shifa na cidade de Gaza e o chamado hospital “indon&233;sio” em Jabaliya. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaDezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje no centro de Londres para exigir que Israel termine a sua ofensiva em Gaza e que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em GazaManifestantes querem que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região. Consulte Mais informação ⮕