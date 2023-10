Israel divulga animação de como o Hamas está escondido no subsolo de um hospital em Gaza

Primeira Liga: Moreirense vence em Arouca e aproxima-se da zona europeiaTroca de reféns israelitas e negociações na saúde“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de...

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaJel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

A cidade-túnel do Hamas: debaixo de Gaza, uma frente de batalha invisível para IsraelO Hamas tem túneis para ataques, contrabando e armazenamento que se estendem por centenas de quilómetros. Os reféns descreveram a rede como "uma teia de aranha".

Israel ataca pontos estratégicos do Hamas em GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Raide de Israel em Gaza visou túneis do Hamas, diz major-general Morais PereiraIsrarel recolhe informa&231;&245;es para invas&227;o de grande escala enquanto aguarda pelo resultado das negocia&231;&245;es para liberta&231;&227;o de ref&233;ns. "S&243; n&227;o se sabe quando, como e com que tropas".

Von der Leyen acusa Hamas de crise humanitária em Gaza e promete ajudaA posição surge depois de, na quinta-feira, os chefes de Governo e de Estado da UE terem acordado apelar a 'pausas para fins humanitários' de forma a permitir a passagem de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, após divergências sobre a terminologia.

