Israel critica o Hamas por manter civis em perigo em Gaza

O primeiro-ministro israelita critica o Hamas por manter os civis em perigo em Gaza. O número de mortos já ultrapassou os onze mil.





🏆15. revistasabado » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

RENASCENCA: Hamas acusa ONU de conivência com Israel na deslocação de civis em GazaUNRWA deixou a popula&231;&227;o palestiniana "sem abrigo, &225;gua, alimentos ou tratamento" e fez "orelhas moucas aos gritos de dor e sofrimento", acusa mil&237;cia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Hamas acusa ONU de 'clara conivência' com Israel na deslocação forçada de civis em GazaForças de Defesa de Israel anunciaram que mataram Abu-Zina, um dos líderes de produção de munições do Hamas. G7 pede 'ação urgente' e 'pausas humanitárias' para responder à crise em Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Israel acusa Hamas de roubar combustível aos civis de Gaza e divulga áudio como provaResponsável do serviço de Saúde palestiniano apanhado em telefonema estima que grupo islâmico tenha 'um milhão' de litros em túneis.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Reféns civis serão libertados se Israel reduzir ataques em Gaza, diz líder do HamasSiga a atualidade nacional, vídeos e informação de sociedade, justiça, educação e política.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tropas de Israel 'no coração de Gaza', líder do Hamas está 'escondido no seu bunker'Informa&231;&227;o foi avan&231;ada pelo ministro hebraico da Defesa.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Um mês após ataque do Hamas, Israel prossegue bombardeamentos na Faixa de GazaFoi há precisamente um mês que o Hamas lançou um sangrento ataque contra Israel. Em resposta, o governo israelita desencadeou uma operação militar visando eliminar todos os elementos do Hamas.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »