Israel: Bloco condena posição de Gomes Cravinho sobre ataque a campo de refugiados de Jabalia

Na mesma mensagem, o líder da bancada do Bloco de Esquerda reclama um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas, "fim ao genocídio" e libertação de reféns civis. Uma vergonha de posição do MNE. Nem uma palavra sobre a responsabilidade de Israel no ataque que já foi assumido, nada sobre cessar fogo como pede a ONU, nenhuma condenação da punição coletiva como fez António Guterres.Antes, na também na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros tinha escrito que "a notícia das mortes civis do bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabalia é chocante".

