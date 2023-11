Israel: Bloco condena posição de Gomes Cravinho sobre ataque a campo de refugiados de Jabaliya

Na mesma mensagem, o líder da bancada do Bloco de Esquerda reclama um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas, “fim ao genocídio” e libertação de reféns civis. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou na terça-feira que pelo menos 50 pessoas morreram num bombardeamento israelita ao campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza.

O Exército israelita confirmou ter bombardeado o local, matando um comandante do Hamas, suspeito de ser um dos responsáveis pelo ataque do movimento palestiniano contra Israel em 07 de outubro. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

EXPRESSO: Israel: Bloco condena posição de Gomes Cravinho sobre ataque a campo de refugiados de JabaliyaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Flávio Furtado: 'Não sou eu que as levo para o mau caminho...'Flávio Furtado partilhou um registo fotográfico junto de Cristina Ferreira e de Bruna Gomes.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Hilariante! Flávio Furtado recorda queda na última gala do Big Brother: 'Parece uma chegada a casa de ...Flávio Furtado partilhou o momento com Bruna Gomes.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Saiba quem é a convidada de Maria Cerqueira Gomes no próximo 'Conta-me'Maria Cerqueira Gomes vai entrevista atriz do TVI...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Israel: Brasil anuncia envio de duas toneladas de alimentos para GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Novos ataques de Israel a Gaza e urgências pediátricas sobrelotadasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »