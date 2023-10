Israel. BE quer que Governo português reconheça Estado da Palestina

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoMariana Mortágua lembra que"138 dos 193 estados membros da ONU já reconhecem o Estado da palestina" assim como a Assembleia Geral das Nações Unidas.

A deputada do BE referiu que o primeiro-ministro, António Costa, perante as recentes palavras do secretário-geral da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas,"disse que o Estado português, o Governo português compreende e acompanha inteiramente a posição" de António Guterres.

"Nós achamos que é momento de o Estado português reconhecer o Estado da Palestina e o direito do povo palestiniano a um Estado soberano e independente", defendeu. O projeto de resolução recomenda ao Governo que"reconheça imediatamente o Estado da Palestina com as fronteiras anteriores à Guerra dos Sete Dias de 1967".

Para a deputada bloquista,"este é um passo decisivo que tem que ser dado em nome de uma ação concreta pela paz". "Não poderá haver uma solução pacífica, uma solução negociada, uma solução política para esta tragédia sem o reconhecimento do Estado da palestina a par do reconhecimento do Estado de Israel", enfatizou.

"Ora não há dois estados onde só existe o Estado de Israel. Se os dois maiores partidos representados na Assembleia da República reconhecem que os dois estados são a solução pacífica possível, então a consequência lógica é reconhecer o Estado da Palestina", referiu.

Professores aderem à greve da Função Pública e não pedem só recuperação do tempo de serviçoGreve geral dos funcionários públicos está marcada para esta sexta-feira.

ONU 'a dialogar' com Telavive sobre vistos bloqueados a funcionáriosDujarric afirmou que o anúncio não está a afetar, por enquanto, o trabalho dos funcionários da ONU em Israel.

EUA. Pelo menos 22 pessoas morreram em série de tiroteios"Temos 22 mortes confirmadas e muitos, muitos feridos", disse um responsável autárquico de Lewiston, no estado do Maine.

Algarve quer ser incluído no Mundial 2030O Estádio Algarve não faz parte do mapa da prova, mas a Comunidade Intermunicipal do Algarve já se posicionou junto do Governo e da FPF para receber os estágios de algumas seleções, como revela o seu presidente, António Pina.

Reino Unido desafia Guterres a retratar-se de declarações sobre ataque do HamasSecretário de Estado britânico recusa dizer se o Governo apoia Israel no pedido de demissão de Guterres.

PCP quer 10,5 euros de subsídio de alimentação e IUC inalteradoA par destas propostas, o PCP insiste em medidas que já apresentou nesta legislatura - e que foram chumbadas -, como o aumento do salário mínimo nacional para os 910 euros em janeiro, atingindo os mil durante 2024, ou o aumento geral dos salários em 15%, em pelo menos 150 euros.