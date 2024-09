Israel ataca posições do Hezbollah no sul do Líbano

O exército israelita anunciou este sábado que “dezenas de aviões” estão a bombardear de forma “massiva” o sul do Líbano, reduto do movimento islâmico Hezbollah . Telavive alega que o Hezbollah se preparava para lançar rockets contra território israelita.

, disse o porta-voz do exército israelita, o contra-almirante Daniel Hagari, durante uma conferência de imprensa este sábado, acrescentando que “dezenas de aviões da Força Aérea" estão envolvidos nestas operações. “No total, hoje atingimos aproximadamente 400 lançadores do Hezbollah”, disse Hagari, acrescentando que Israel está “a atacar metodologicamente, destruindo cada vez mais as capacidades militares do Hezbollah e eliminando comandantes e terroristas”.

Hezbollah Israel Líbano Ataque Aéreo Conflitos

