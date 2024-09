Israel Anuncia Morte do Líder do Hezbollah em Ataques em Beirute

Israel anuncia morte de líder do Hezbollah em ataques em Beirute Com divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filho“Ainda não fizemos nada de especial, ganhámos apenas 3 jogos”: Lage mantém estratégia adotada desde o regresso à LuzCancro digestivo mata 30 portugueses por dia e preocupa doentes e médicos“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaO...

Nasrallah, que foi o líder do grupo militante apoiado pelo Irão durante 32 anos, terá sido o alvo dos ataques de sexta-feira em Beirute.As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua redeAlan Miller foi o segundo prisioneiro no mundo a ser executado por inalação de azotoRapper foi detido nos EUA por suspeita de tráfico sexual e extorsão.

Hezbollah Israel Ataques Beirute Líder

Israel anuncia morte de comandante do Hezbollah em ataque aéreo a BeiruteSegundo os militares israelitas, o comandante Ibrahim Muhammad Qabisi morreu na sequência dos ataques aéreos que atingiram os subúrbios de Beirute. O responsável era comandante da força de mísseis e rockets do Hezbollah.

Israel anuncia morte de líder do Hezbollah em ataques em BeiruteNasrallah foi o líder do grupo militante apoiado pelo Irão durante 32 anos.

Israel diz que matou comandante do Hezbollah em novo ataque a BeiruteNova bateria de ataques em Beirute tinha como alvo líder do movimento xiita.

Israel bombardeou o quartel-general do Hezbollah em Beirute: ataque teve como alvo líder Hassan NasrallahVários meios de comunicação internacional avançam que o ataque teve como principal alvo o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Fontes do grupo islamita fizeram saber que Nasrallah não foi atingido e está bem

Israel lança ataque a 'quartel-general' do Hezbollah em BeiruteAs For&231;as Armadas "realizaram um ataque preciso ao quartel-general da organiza&231;&227;o terrorista Hezbollah em Dahiyeh [termo &225;rabe para sub&250;rbio]", situado na capital libanesa.

Israel lança ataque a 'quartel-general' do Hezbollah em BeiruteAs Forças de Defesa de Israel, IDF, anunciaram esta sexta-feira que atacaram o 'quartel-general' do movimento armado libanês Hezbollah na periferia sul de Beirute, no Líbano. O alvo seria o líder da milícia xiita, Hassan Nasrallah, que terá escapado ao ataque.

