Israel ameaça novos ataques em grande escala no Líbano

Pelo menos 182 pessoas morreram e outras 727 ficaram feridas nos ataques israelitas no sul do Líbano. Israel pediu aos residentes no Vale de Bekaa que se afastem dos locais onde estão armas armazenadas.O exército israelita ameaçou esta segunda-feira com novos ataques"de grande escala" no leste do Líbano e pediu aos residentes no Vale de Bekaa que se afastem dos locais onde o movimento xiita libanês Hezbollah tem armas armazenadas.

"Estamos a preparar-nos para um ataque direcionado em grande escala no Vale de Bekaa", disse o porta-voz do Exército, contra-almirante Daniel Hagari, numa conferência de imprensa, acrescentando quePelo menos 182 pessoas morreram e outras 727 ficaram feridas nos"intensos ataques israelitas" no sul do Líbano indicou esta segunda-feira o Ministério da Saúde libanês.

Entretanto, segundo fontes libanesas referiram à AFP, centenas de famílias do sul do Líbano estão a fugir dos bombardeamentos israelitas. As forças armadas israelitas anunciaram os ataques na rede social X, publicando uma fotografia do chefe militar, tenente-general Herzi Halevi, a aprovar ataques adicionais a partir do quartel-general militar em Telavive.Halevi e outros líderes israelitas prometeram ações mais duras contra o Hezbollah nos próximos dias.

O Hezbollah tem atacado o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao grupo extremista palestiniano Hamas, que enfrenta uma ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza há quase um ano, que já provocou mais de 41 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

