Israel ameaça líder do Hezbollah e relatório da ONU alerta para situação humanitária na Cisjordânia

Israel não avisou que ia fazer bombardeamento a campo de refugiados para não dar tempo a operacionais do Hamas para fugirem. Relatório da ONU fala em situação humanitária em 'rápida deterioração' na Cisjordânia. 300 palestinianos foram mortos desde ataque do Hamas. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, deixou esta quinta-feira uma ameaça ao líder do grupo xiita libanês Hezbollah.

Numa visita às fronteiras israelitas com embaixadores estrangeiros Cohen disse que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, 'tem de perceber que é o próximo'. E, argumentando que o Hezbollah deve respeitar um acordo de 2006 e retirar-se da zona de fronteira — numa altura em que a tensão tem crescido na fronteira com o Líbano, de onde têm partido vários drones interceptados por Israel — assegurou que Israel tentará 'usar ao máximo a opção diplomática'. Mas, se esta não resultar, 'todas as opções estão em cima da mesa'. Afinal, a israelo-americana Judith Weinstein, de 70 anos, que se pensava estar refém do Hamas, foi morta no dia 7 de outubro





