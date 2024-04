Israel alerta que o Irão está mais perto do que nunca da bomba nuclear

Gilad Erdan explicou que tinha enviado uma carta ao secretário-geral da ONU , António Guterres, na qual denunciava que o regime iraniano"representa uma séria ameaça para a paz e a segurança internacionais.

Numa mensagem na rede social X inclui a própria carta a Guterres, que recorda que este ataque"perverso" do Irão se segue ao"brutal ataque terrorista" do Hamas a partir da Faixa de Gaza. Estes projéteis iranianos constituem um"ataque direto" do Irão a partir do seu próprio território, numa"clara violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional".

O ataque de sábado"demonstra mais uma vez porque é que as capacidades estratégicas que desenvolveu e continua a desenvolver não devem permanecer nas mãos do Irão, principalmente a sua capacidade nuclear, mas também, como vimos, a sua capacidade balística, com mísseis superfície-superfície, mísseis de cruzeiro, drones e também o seu programa espacial e de satélites", denunciou.

Israel ONU Irão Bomba Nuclear Segurança Internacional

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel não pretende escalada significativa com o Irão, diz fonte da administração dos EUAIsrael deixou claro na conversa com Biden que não pretende escalada significativa com o Irão. Casa Branca está vigilante a qualquer ataque iraniano a Israel, mas não quer uma guerra com o Irão. Irão não tem interesse em continuar ataques, mas não vai hesitar em proteger interesses legítimos. Papa acompanha com preocupação e dor a situação de Israel e apela a que se trave a espiral de violência. Governo está a acompanhar cidadãos portugueses que estão em Israel e no Irão.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Prémio Nobel da Paz detida em Teerão apela à ONU contra a repressão no IrãoA iraniana Narges Mohammadi, Prémio Nobel da Paz, apelou esta segunda-feira a uma 'pressão sistemática e global' sobre a República Islâmica do Irão face à crescente 'repressão' do país, denunciada esta manhã na ONU por vários países e organizações não-governamentais.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Irão exige resposta da ONU ao bombardeamento israelita do consulado em DamascoO ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano exigiu esta terça-feira ao secretário-geral das ONU que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dê uma “resposta adequada” ao bombardeamento israelita do consulado iraniano em Damasco, na Síria.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Atacado pelo Irão, saberá Israel sair por cima?Depois do ataque do Irão com centenas de drones e mísseis, 99% dos quais interceptados por Israel e pelos seus aliados, todos esperam por saber se os israelitas vão retaliar, provocando uma escalada no conflito.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Blinken defende necessidade de evitar escalada após ataque do Irão contra IsraelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Ataque sem precedentes do Irão neutralizado por Israel e aliados de Telavive prometem vingançaIsrael e seus aliados de Telavive conseguem neutralizar um ataque sem precedentes do Irão e prometem vingança

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »