Israel acusa Hamas de usar hospitais para camuflar instalações de comando

Telavive diz que o uso de hospitais é"sistemático" e que o grupo palestiniano tinha uma complexa rede de túneis e salas na cave do hospital em Shifa.O Exército israelita acusou esta sexta-feira o grupo islamita palestiniano Hamas de utilizar os hospitais da Faixa de Gaza para camuflar as suas instalações de comando e planeamento e esconder combustível.

Da mesma forma, Hagari afirmou que, de acordo com informações na posse de Israel,"há combustível nos hospitais de Gaza e o Hamas está a utilizá-lo para alimentar a sua infraestrutura". Hagari apresentou uma série de fotos aéreas, gravações de áudio e uma reconstituição em computador de como seria o dispositivo montado pelo Hamas nos hospitais do enclave, especialmente em Shifa, na Cidade de Gaza e o maior do território.

Por seu lado, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou esta sexta-feira que, desde o passado dia 7 de outubro, o número de vítimas devido aos bombardeamentos de Israel subiu para 7.326 mortos e 18.967 feridos. headtopics.com

Após os ataques de 7 de outubro do movimento palestiniano contra Israel,"centenas de terroristas invadiram o hospital de Shifa e outros para se esconderem", prosseguiu o porta-voz, que sublinhou que, ao operar a partir destes hospitais,"o Hamas não só põe em perigo a vida de civis israelitas, mas também"usa civis inocentes em Gaza como escudos humanos".

O porta-voz militar israelita advertiu que,"quando as instalações médicas são utilizadas para fins terroristas, correm o risco de perder a proteção contra ataques de acordo com o direito internacional". headtopics.com

