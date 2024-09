Israel aconselha libaneses a afastarem-se dos alvos do Hezbollah

Israel aconselhou esta segunda-feira os libaneses a"manterem-se afastados dos alvos" do Hezbollah , no sul do Líbano, acrescentando que os ataques contra o movimento xiita vão"continuar num futuro próximo","maiores e mais precisos".

"Aconselhamos os civis das aldeias libanesas situadas dentro ou perto de edifícios e áreas utilizadas pelo Hezbollah para fins militares, tais como as utilizadas para armazenar armas, a procurar abrigo imediatamente para sua própria segurança", disse o porta-voz do exército, contra-almirante Daniel Hagari, numa conferência de imprensa.

Hezbollah Israel Líbano Conflitos Segurança

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel Ataca Alvos do Hezbollah no LíbanoForças de Defesa de Israel (IDF) realizaram ataques aéreos contra edifícios militares e uma base do Hezbollah no sul do Líbano. A IDF alega que os alvos eram utilizados pela organização terrorista para armazenar armas e lançar ataques contra Israel.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Israel bombardeia 30 alvos alegadamente ligados ao Hezbollah no LíbanoA força aérea israelita diz que vários dos seus aviões de combate bombardearam 'cerca de 30 lança-foguetes e infraestruturas militares da organização terrorista que representavam uma ameaça para os cidadãos do Estado de Israel' em vários pontos do sul do Líbano.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Israel atinge alvos do Hezbollah no sul do LíbanoAs forças de Defesa de Israel voltaram a atingir edifícios militares do Hezbollah em quatro localidades. Ex-ministro Benny Gantz sugere que foco militar se vire para a fronteira Norte.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Israel aconselha libaneses a 'ficarem longe de alvos do Hezbollah' à medida que acelera ataquesIsrael aconselhou esta segunda-feira os libaneses a “manterem-se afastados dos alvos” do Hezbollah, no sul do Líbano, à medida que deu início a ataques “extensivos” contra “alvos terroristas” pertencentes ao movimento xiita.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Israel aconselha libaneses a afastarem-se “dos alvos” do Hezbollah'Aconselhamos os civis das aldeias libanesas situadas dentro ou perto de edifícios e áreas utilizadas pelo Hezbollah para fins militares, tais como as utilizadas para armazenar armas, a procurar abrigo imediatamente para sua própria segurança', disse o porta-voz do exército, contra-almirante Daniel...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Israel anuncia novos ataques a alvos do Hezbollah no LíbanoOs ataques começaram pouco depois de o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, começar a falar sobre os últimos acontecimentos que têm afetado o movimento pró-iraniano no conflito com Israel.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »