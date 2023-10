Israel: 21 dias depois e o conflito continua sem dar tréguas

A madrugada ficou marcada pelo reforço do bloqueio naval e pelas operações da marinha lançadas a partir do mar Mediterrâneo contra o sul do território.À luz do dia, e com apoio aéreo de caças e drones, esta foi a segunda incursão terrestre em Gaza, em 24 horas. Em preparação da próxima fase, treinam já milhares de reservistas. As últimas sondagens indicam queNas últimas horas, Israel manteve os ataques aéreos.

A madrugada ficou ainda marcada pelo reforço do bloqueio naval e pelas operações da marinha lançadas a partir do mar Mediterrâneo contra o sul do território. À entrada na terceira semana do conflito, os alertas antiaéreos foram ativados nas cidades do sul, mas foi Telavive o alvo de uma salva de foguetes do Hamas. Três pessoas ficaram feridas na explosão de um dos projéteis num prédio da segunda maior cidade do país.

Com o Egito, as autoridades investigam ainda os foguetes lançados contra a cidade fronteiriça de Taba, no mar Vermelho e que provocaram vários feridos. Já na Cisjordânia, dois militantes, um do Hamas, outro da Jihad Islâmica, foram mortos num raide israelita. Os funerais transformaram-se em nova manifestação de ódio.A organização apelou à comunidade internacional para pressionar as autoridades israelitas no sentido de garantirem"proteção imediata" à população civil, às instalações médicas e às suas equipas de saúde no enclave. headtopics.com

O ministro israelita da Defesa diz que a invasão terrestre em Gaza será longa e difícil. Exército de Israel lançou um intenso bombardeamento e cortou Internet em Gaza.

