Israel: 120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianos

Apesar de não ter caráter vinculativo, a resolução tem peso político e mostra o posicionamento da comunidade internacional em relação à forma como Israel está a conduzir a sua guerra contra o HamasA Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou hoje, com 120 votos a favor, uma resolução que apela a uma"trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada" em Gaza e à rescisão da ordem de Israel para...

O projeto de resolução apresentado pela Jordânia, e copatrocinado por mais de 40 Estados-membros da ONU, obteve 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções dos 193 Estados-membros da ONU. Votaram contra este texto países como Estados Unidos, Áustria ou Hungria e entre os países que se abstiveram estão Ucrânia, Canadá, Albânia ou Cabo Verde.

Apesar de não ter caráter vinculativo, esta resolução carrega um peso político e mostra o posicionamento da comunidade internacional em relação à forma como Israel está a conduzir a sua guerra contra o grupo islamita Hamas. headtopics.com

Uma emenda proposta pelo Canadá, e contou com o apoio de dezenas de países, entre eles de Portugal, Estados Unidos ou Reino Unido, que condena inequivocamente os ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro e que apela à imediata e incondicional libertação dos reféns, foi também colocada a votação, mas não foi aprovada, uma vez que não recebeu votos favoráveis de dois terços dos Estados-membros (recebeu 88 votos a favor, 55 contra...

Esta emenda surgiu na sequência de duras críticas lançadas na quinta-feira pelo embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, que criticou o facto de o texto da Jordânia não ter uma única referência aos ataques do Hamas. Também os Estados Unidos haviam criticado o facto de o projeto da Jordânia não usar a palavra"reféns". headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

expresso »

120 países da ONU pedem trégua humanitária e fim da deslocação forçada de palestinianosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

DJI Osmo Pocket 3: tamanho compacto e gravação de vídeo 4K a 120 fpsVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Polémica na ONU com Israel. Guterres errou?António Guterres disse que é importante reconhecer que os ataques de 7 de outubro do Hamas “não vêm do nada”. Palavras que geraram uma onda de indignação. Terá António Guterres falado demais? Consulte Mais informação ⮕

“Israel tem o recorde do mundo de ignorar resoluções da ONU”Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

“Israel tem o recorde do mundo de ignorar resoluções da ONU”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Incursão terrestre de Israel e reunião de emergência da ONUSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕