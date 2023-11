Islamofobia combate-se com criminalização do discurso de ódio, defendem analistas

"Por outro lado, também associado a esta islamofobia, há alguma dificuldade de integração de fluxos migratórios provenientes de países islâmicos. Não só dificuldade da nossa parte nessa integração, mas igualmente também de uma espécie de `auto guetização` dessas mesmas comunidades", acrescentou.

"A islamofobia está associada a preconceitos negativos contra os muçulmanos e o Islão, que se baseiam na afirmação de que este credo, o Islão, é uma religião inferior e pode ameaçar não só os valores dominantes da sociedade ocidental como a própria integridade física dos cidadãos", sustentou, em declarações à Lusa.

Mais a mais, acrescentou, a islamofobia "é entendida como o medo, preconceito e ódio contra os muçulmanos", o que leva ao desencadeamento de comportamentos de hostilidade e intolerância por via de ameaças ou de intimidação de muçulmanos.

"Deve avançar-se com essa formação, particularmente de estruturas que lidem diretamente com este tipo de discurso, sejam estruturas de âmbito institucional e público, seja, por exemplo, através dos `media`", sustentou.

"O antissemitismo está a crescer em parte porque, creio, particularmente no Ocidente e na Europa há um antissemitismo estrutural. Sobretudo na Europa, vemos esse antissemitismo estrutural patente na extrema-direita, patente na extrema-esquerda e patente também no Islamismo", afirmou.

