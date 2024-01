Isabel Lucas: A Grande Turista da Literatura

Independentemente do trabalho enquanto jornalista literária, Isabel Lucas pode figurar como um tipo, um exemplar acabado de uma forma de compreender o fenómeno literário.No dia em que se fizer a história literária do nosso tempo, Isabel Lucas figurará nela como a grande turista da Literatura, a nossa mais digna representante de um cosmopolitismo que parece nunca sair do aeroporto – e todos os países têm a sua Lucas, alguém que está sempre na sala de estar.

, que ela equivalia a estar em casa em qualquer das diversas literaturas nacionais. E tal como um turista está na sala de estar em qualquer sítio do mundo, ele que nunca sai do aeroporto, Isabel Lucas senta-se no sofá para nos dar notícias da última novidade norte-americana, isto é, do Mundo (no idioma de Lucas, Conrad, por exemplo, só pode ser americano). Não é que Isabel Lucas só fale inglês, ou não conheça a escrita de outras latitudes, mas ela lembra aqueles senhores ingleses do século XIX que permaneciam irredutivelmente ingleses em todo e qualquer lugar– mesmo quando adoptavam os trajes locai





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pedro Nuno Santos preparado para liderar um “grande combate” ao PSDPedro Nuno Santos afirmou este domingo que não é o líder do PS que a direita “gostava de ter” e garantiu que o partido fará “um grande combate” ao PSD para ganhar as eleições legislativas de 10 de março de 2024.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Dakar 2024. A grande aventura vai começarNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Grande retalho alimentar criou mais de 2700 empregos em 2023Empresas investiram na abertura de novas lojas e pretendem manter planos de expansão no ano que acaba de começar. Balanço do ano passado é positivo para as marcas.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Márcia Soares admite: “Criei um grande carinho pelo Francisco Monteiro no fim”'Isto de ele dizer que não me conhece é uma barbaridade.'

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Costa despede-se com avisos sobre redução da dívidaCosta elogia participação dos militares no exterior como grande fator de modernização das Forças Armadas

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Alta tensão gera saída de lojas do GOL para a RegularPolémica começou com debate sobre admissão de mulheres no Grande Oriente Lusitano e ameaças de abate de colunas espoletou forte reação. Há várias lojas do GOL em negociações com a Grande Loja Regular e a possibilidade de um consenso e de um recuo está cada vez mais difícil.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »