Irão exige resposta da ONU ao bombardeamento israelita do consulado em Damasco

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano exigiu esta terça-feira ao secretário-geral das ONU que o Conselho de Segurança das Nações Unidas dê uma “resposta adequada” ao bombardeamento israelita do consulado iraniano em Damasco, na Síria.

As autoridades iranianas solicitaram por carta, na segunda-feira, uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir o “hediondo e odioso ataque terrorista contra instalações diplomáticas da República Islâmica do Irão na República Árabe Síria”. Para evitar uma nova escalada de violência no Médio Oriente, afirmando que “qualquer erro de cálculo pode levar a um conflito mais amplo” numa região já “volátil”, com “consequências devastadoras para os civis”. Pelo menos catorze pessoas foram mortas segunda-feira num ataque, atribuído a Israel, contra o consulado iraniano em Damasco, capital da Síria

