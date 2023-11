Irão e Turquia pedem conferência para evitar uma guerra regional

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir-Abdollahian, cumprimenta o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante uma visita a Ancara a 1 de novembro.

De acordo com o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan,"os países da região devem assumir as suas responsabilidades", caso contrário"esta espiral de violência continuará a reproduzir-se na região", defendeu.

"Não queremos que a tragédia humana de Gaza se transforme numa guerra que afetará os países da região", acrescentou o responsável turco, exprimindo a sua"inquietude". Hakan Fidan mostrou-se procupado com a"propagação geográfica do conflito", tendo discutido com o seu homólogo iraniano que existem, segundo Teerão,"fortes indicações indicando que outros elementos armados na região poderão intervir no conflito se as condições não mudarem".

"Um cessar-fogo e a paz são essenciais mais do que nunca", acrescentou, acusando a União Europeia (UE) de"não querer ouvir falar" dessa possibilidade e de dar via livre a Israel na sua guerra contra o Hamas.

Segundo o chefe da diplomacia turca, Ancara trabalha para"um cessar-fogo e para a ajuda humanitária, mas a UE não quer ouvir falar de um cessar-fogo", acusando ainda Bruxelas de não fazer"nada pela ajuda humanitária".

