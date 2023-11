Irão e Turquia pedem conferência para evitar uma guerra regional

De acordo com o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, “os países da região devem assumir as suas responsabilidades”, caso contrário “esta espiral de violência continuará a reproduzir-se na região”, defendeu.

“Um cessar-fogo e a paz são essenciais mais do que nunca”, acrescentou, acusando a União Europeia (UE) de “não querer ouvir falar” dessa possibilidade e de dar via livre a Israel na sua guerra contra o Hamas.

“Posicionam-se junto aos Estados Unidos e estão a favor de que Israel decida quando pôr fim ”, acusou Hakan Fidan. Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impondo um cerco ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

