Irão. Cristiano Ronaldo condenado a 99 chicotadas?

Espaço da Rádio Observador para o combate à desinformação, com o nosso coordenador de Fact Checks, Pedro Rainho, e o veredicto sobre o que lemos ou ouvimos: certo, esticado, errado ou enganador?Ronaldo jogou em Teerão em setembro. Foi fotografado e gravado a abraçar uma mulher. Cometeu "adultério"? Se voltar ao Irão vai sofrer 99 chicotadas? Embaixada esclarece que não é bem assim.

O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opjnião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio Observador.

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira. headtopics.com

Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães e elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Sporting já prepara jogo com o BoavistaPlantel leonino treinou-se esta sexta-feira na Academia Cristiano Ronaldo Consulte Mais informação ⮕

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez posam juntos em 'noite fantástica'Gio partilha imagens de uma noite 'fantástica'... Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos em funeral da jovem iraniana que morreu devido a incidente no metro por não usar corretamente hijabEnterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana Armita GeravandEnterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão. Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos no funeral da jovem iraniana que morreu devido a alegado ataque da polícia da moralidade em TeerãoEnterro ocorreu este domingo no cemitério Behesht Zahra, em Teerão. Consulte Mais informação ⮕

Irão ameaça alastrar da guerra a 'outros' com desordem civil a tomar conta de GazaCom o desespero a aumentar, palestinianos entraram em armazéns da ONU e pilharam bens essenciais. Tropas israelitas reforçaram operações terrestres e Hamas admite combates dentro do território. Crescente Vermelho denuncia ataques à volta do hospital Al-Quds mas recusa evacuar. Consulte Mais informação ⮕