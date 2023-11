Irão ameaça alastrar da guerra a 'outros' com desordem civil a tomar conta de Gaza

Acabado de sair do armazém da ONU em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, Abdulrahman al-Kilani explica porque ele e outros palestinianos deslocados devido aos bombardeamentos israelitas decidiram entrar nas instalações e levar o que precisavam.

Apesar de Washington não ter estabelecido uma relação direta entre o Irão e o ataque do Hamas contra Israel, são vários os analistas que não hesitam em o fazer. Para Kim Ghattas, autor de, livro sobre a rivalidade entre Arábia Saudita e Irão ouvido pela rádio americana NPR,"o Hamas recebe financiamento e armas do Irão. Por isso quer Teerão tenha ou não aprovado o ataque de 7 de outubro, é cúmplice".

Apesar da tensão crescente, muitos analistas duvidam do desejo do Irão de se envolver diretamente num conflito que, inevitavelmente, envolveria também os EUA. Para Sara Bazoobandi, investigadora do Instituto GIGA para os Estudos do Médio Oriente, sediado na Alemanha,"os iranianos já deixaram claro que não se querem um envolvimento ou confronto direto". headtopics.com

Além de 400 pacientes, muitos em cuidados intensivos, haverá ainda 14 mil civis deslocados abrigados no hospital, na sua maioria mulheres e crianças. Enquanto em várias cidades pelo mundo se multiplicavam manifestações de apoio ao povo palestiniano, os próprios Estados Unidos, fiéis aliados de Israel, pediram ao governo de Benjamin Netanyahu para distinguir entre militantes do Hamas e civis de Gaza.

