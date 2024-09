IPMA prevê chuva forte e persistente em norte e centro de Portugal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou para a ocorrência de chuva persistente, por vezes forte, nas regiões Norte e Centro de Portugal continental a partir de terça-feira. As precipitações serão mais intensas no litoral e regiões montanhosas.