IPMA coloca costa norte e centro sob aviso laranja

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão esta sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte. Chuva forte e persistente prevista para o norte do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso para estes distritos vai estar em vigor até às 12h00 de sábado por se preverem ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de dez metros.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. headtopics.com

O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte, entre as 3h00 e as 18h00 de domingo.

Mau tempo para o fim de semana. Agitação marítima põe seis distritos sob aviso laranjaAviso de chuva vai estar em vigor entre as 18h00 desta sexta-feira e as 18h00 de domingo. Consulte Mais informação ⮕

IMPA coloca costa norte e centro sob aviso laranjaO aviso de chuva vai estar em vigor entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de domingo &etilde; Consulte Mais informação ⮕

IPMA: temperatura média e número de ciclones tropicais está a aumentar nos AçoresIPMA dá conta do aumento da temperatura média e do número de ciclones tropicais nos Açores. 'Prevenção, planeamento com a proteção civil, ordenamento do território é algo que não pode ser descurado'. Consulte Mais informação ⮕

Mau tempo: Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteTambém por causa da chuva, o IPMA colocou os distritos do Porto, Leiria e Castelo Branco em aviso amarelo até às 15 desta quinta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Temperatura média e número de ciclones tropicais está a aumentar nos AçoresOs ciclones tropicais aumentaram no arquipélago nas últimas décadas, existindo uma “tendência” de deslocação daqueles fenómenos para Norte do Atlântico, confirma José Guerreiro, presidente do IPMA. Consulte Mais informação ⮕

Ondas até 10 metros. Seis distritos estão sob aviso laranjaIPMA também prevê períodos de chuva, por vezes forte e persistente.nos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. Consulte Mais informação ⮕