IPMA alerta para chuva persistente e forte em Norte e Centro a partir de terça-feira

"Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva persistente a partir de dia 24 nas regiões Norte e Centro, e que será por vezes forte nos dias 25 e 26, em especial no litoral a norte do Cabo Mondego e regiões montanhosas", precisou o IPMA, em comunicado. O IPMA justificou esta precipitação forte e persistente com uma massa de ar tropical, com conteúdo muito elevado em vapor de água, na circulação conjunta de um anticiclone localizado a sul dos Açores e uma região depressionária no Atlântico Norte.

De acordo com a ANEPC, as áreas afetadas pelos incêndios rurais ficam sem coberto vegetal e mais expostas e vulneráveis à precipitação.

