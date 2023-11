IP contrata arquiteto Joan Busquets para Plano de Pormenor da estação de Coimbra

A Infraestruturas de Portugal (IP) contratou o ateliê de Joan Busquets, por 138 mil euros, para desenvolver o Plano de Pormenor da estação intermodal de Coimbra, depois de o arquiteto catalão ter iniciado uma revisão da urbanização da área

A 20 de outubro, foi publicado no portal de contratação pública Base um novo contrato, também com recurso ao ajuste direto, em que se celebra um novo contrato, no valor de 138 mil euros e um prazo de execução de 203 dias, para o ateliê do arquiteto catalão desenvolver o Plano de Pormenor da estação.

Nesse sentido, “tornou-se necessário terminar o contrato de revisão do plano de urbanização e celebrar um novo contrato para o desenvolvimento do plano de pormenor”. Questionado pela agência Lusa sobre o processo em torno da futura estação intermodal e reconfiguração da zona envolvente, a vereadora da Câmara de Coimbra com o pelouro da mobilidade e urbanismo, Ana Bastos, referiu que estão a ser realizados “estudos de caracterização”, nomeadamente de tráfego, ambiental e mapa de ruído. headtopics.com

Ana Bastos espera que, entre janeiro e fevereiro, “se não houver nenhum imprevisto”, possa ser aberto novo período de discussão pública, com a apresentação uma maquete do projeto em três dimensões. Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

