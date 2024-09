Inyenzi ou as baratas: Uma lembrança pessoal e dura do genocídio ruandês

Trinta anos após o genocídio tutsi, um dos piores massacres da Historia, que terminou com perto de um milhão de mortos, chega a Portugal o poderoso testemunho de Scholastique Mukasonga , autora inédita em Portugal, cuja família foi dizimada."Inyenzi ou as baratas" é o título deste livro, que foi a estreia da autora na Letras, em 2006, e que marca também agora a estreia da escritora no mercado literário português.

Scholastique Mukasonga, que na altura vivia em França, perdeu toda a família e é a ela que dedica este livro, assim como a "todos os que pereceram no genocídio de Nyamata" . Scholastique Mukasonga é uma dessas sobreviventes que vive com a dor, e que conta, logo no início do livro, como "todas as noites" o seu sono é "trespassado pelo mesmo pesadelo", o de ser perseguida por pessoas com machetes e, entre gritos e vítimas que vão ficando para trás, ela é a única ainda a correr, com medo de "sentir o frio do gume no pescoço".

Dividindo os capítulos do livro por datas, Scholastique Mukasonga conta a sua história, recuando a 1956, data do seu nascimento, na província de Guicongoro, no sudoeste do Ruanda, na orla da floresta de Nyungwe.

