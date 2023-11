Investimento, Saúde, emigração e habitação (+IUC). Os “temas quentes” que Marques Mendes diz que vão marcar o OE

Marques Mendes admite que a proposta do Orçamento do Estado para 2024, cuja discussão na generalidade arranca esta segunda-feira, no Parlamento, é marcado por uma “componente social grande” — mas destaca cinco pontos (extra orçamento) que vão aquecer a discussão.

Do fraco investimento público ao estado da saúde (depois daquilo que o comentador da SIC diz terem sido “oito erros com muitos erros” no setor, entre fim das PPP, fuga de médicos, tempos de espera para cirurgias e falta de médicos de família), emigração e problemas na habitação (e ainda a subida do IUC), o antigo líder do PSD apresenta os “temas quentes” a que o Governo não vai conseguir escapar durante a discussão das próximas...

Marques Mendes apresentou ainda os cinco pontos positivos e os cinco pontos negativos que, na sua opinião, resumem a proposta de Fernando Medina para o OE do próximo ano. Do lado positivo, a capacidade de organizar um orçamento sem previsão de défice, o alívio fiscal da classe média (através da redefinição dos escalões do IRS), o aumento as pensões acima do nível da inflação, o aumento do salário mínimo e a atualização das prestações sociais. Essa é a marca “social” que o comentador reconhece no documento.Depois, há os aspetos negativos. headtopics.com

Marcas que tornam mais previsível — e fácil — a contestação à esquerda do PS do que à direita, antevê Marques Mendes.

“É exagero considerar que é um ministro remodelável, tem muito peso político”, defende o social-democrata. Pizarro sairá, antevê Mendes, mas só em 2025, para ser o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto. Tal como Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, que nessa altura poderá rumar a Sintra para tentar suceder a Basílio Horta. E Ana Catarina Mendes, mais cedo, para ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu. headtopics.com

