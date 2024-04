Investimento no Sistema de Mobilidade do Mondego duplica em 2023

O Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) teve um investimento executado de mais de seis milhões de euros em 2023, o dobro do ano anterior. O relatório e contas de 2023, aprovado em 28 de março, revelou que o SMM irá funcionar na cidade de Coimbra e servir também os concelhos de Lousã e Miranda do Corvo com autocarros elétricos em via dedicada.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ECO_PT / 🏆 3. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Metro Mondego com taxa de execução de 37,9% dos investimentos para 2023O baixo valor da taxa de execução tem praticamente a mesma justificação que a apresentada em 2022 pela Metro Mondego, apontando para os atrasos na publicação da resolução de Conselho de Ministros.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Defesa dos marinheiros acusa Armada de falta de transparênciaO processo disciplinar aplicado a 13 marinheiros do NRP Mondego está parado desde julho de 2023 e a defesa dos militares acusa a Armada de falta de transparência e ocultação de provas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

TAP teve lucro de €177 milhões em 2023: foi o seu melhor ano de sempreO lucro da TAP disparou 170% no ano passado, para uma marca recorde de 177 milhões de euros, com as receitas da empresa a subir mais que os custos, apesar de um aumento acentuado dos encargos com pessoal

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Navio envolvido no desmoronamento de ponte em Baltimore passou inspeções em 2023A Autoridade Marítima e Portuária de Singapura confirmou que o navio de carga tinha certificados válidos que cobriam 'a integridade estrutural do navio e a funcionalidade do seu equipamento' e tinha passado uma inspeção há meio ano

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

TAP com lucros recorde de 177,3 milhões em 2023Os lucros da TAP atingiram 177,3 milhões de euros em 2023, anunciou a companhia, que também apurou o valor de receitas operacionais mais elevado da história. Mas o quarto trimestre foi de prejuízos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Navio que colidiu com ponte em Baltimore passou inspeções em 2023Na vistoria de junho, o navio porta-contentores tinha um monitor de press&227;o de bancas avariado, mas foi reparado, estando prevista uma nova avalia&231;&227;o da embarca&231;&227;o em junho deste ano.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »