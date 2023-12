Investimento nas Forças Armadas Portuguesas em 2022

De acordo com os dados, no ano passado foram investidos 133,88 milhões na Força Aérea, 80,12 milhões na Marinha e 67,80 milhões no Exército. A Lei de Programação Militar (LPM) foi executada em quase 470 milhões de euros em 2022, o correspondente a 73%, e a Lei de Infraestruturas Militares rondou os 26,79% de execução.

Estes dados constam de dois relatórios elaborados pela Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, aos quais a Lusa teve acesso e que vão ser discutidos esta terça-feira no Parlamento, onde se lê que a execução financeira da LPM ascendeu a quase 470 milhões de euros em 2022, correspondendo a 73%. De acordo com os dados, no ano passado foram investidos 133,88 milhões na Força Aérea, 80,12 milhões na Marinha e 67,80 milhões no Exército. A taxa de execução financeira da LPM no Exército foi de 97%, na Marinha de 81%, na Força Aérea de 54%, e no Estado-Maior-General das Forças Armadas 29





