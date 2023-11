“Investimento na Efacec não é um depósito a prazo”

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Antes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

:

CMJORNAL: Estado injeta mais 160 milhões de euros na Efacec mesmo após a privatizaçãoNovos acionistas ficam com 100% da empresa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Estado injeta mais 160 ME na Efacec mas fecho da venda “é dia feliz”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'É um dia feliz': venda da Efacec está fechada mas Estado vai injetar mais 160 milhõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Estado já vendeu Efacec à Mutares e injetou mais 75 milhõesAntes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Parpública vai injetar mais 150 milhões na EfacecBanco de Fomento vai comprar 35 milhões em obrigações convertíveis que a Efacec vai emitir. Compra será feita através do Fundo de Capitalização e Resiliência com um prazo de seis anos.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »