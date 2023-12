Investimento estrangeiro a fugir de Portugal? "Não é só da crise política"

O cerco ao hospital Kamal Adwan em Beit Lahia mantém-se pelo oitavo dia consecutivo, provocando uma grave escassez de alimentos e água. Dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas na madrugada de hoje devido aos contínuos bombardeamentos israelitas sobre a maior parte da Faixa de Gaza, que mantiveram as comunicações cortadas pelo terceiro dia consecutivo.

Pelo menos 14 pessoas foram mortas em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, e dezenas ficaram feridas num bombardeamento de uma casa, enquanto "um grande número" de pessoas ficou preso sob os escombros, informou a agência noticiosa oficial palestiniana Wafa. "Um jovem foi também morto na zona de Tal al-Zaatar, no norte de Gaza, depois de um atirador israelita o ter alvejado no interior da sua casa", acrescentou a agência. O cerco ao hospital Kamal Adwan em Beit Lahia - uma das poucas instalações médicas que estavam a funcionar no norte do enclave - mantém-se pelo oitavo dia consecutivo, provocando uma grave escassez de alimentos e água





