Investigam diretor de orfanato em Lviv por abuso sexual contra criança

As autoridades ucranianas estão a investigar o diretor de um centro infantil na região de Lviv, no oeste da Ucrânia, por alegados atos de 'violência sexual contra um menor', anunciou este sábado o comissário para os direitos humanos. O comissário ucraniano para os direitos humanos, Dmytro Loubinets afirmou que recebeu informações sobre possíveis violência física, psicológica e sexual contra crianças por parte do diretor do centro infantil.