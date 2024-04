Investigadores do Instituto Butantan identificam proteínas que facilitam diagnóstico do autismo

Um grupo de investigadores do Instituto Butantan do Brasil identificou uma série de proteínas e aminoácidos que podem facilitar o diagnóstico do autismo em amostras de urina. "Se antigamente não se falava tanto sobre autismo como hoje, não significa que ele não estava lá. O transtorno sempre existiu, mas com o avanço das tecnologias, ele tem sido detectado cada vez mais cedo.

Esses estudos vêm para complementar as formas de diagnóstico e acompanhamento clínico", explicou o investigador do Butantan Ivo Lebru

