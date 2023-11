Investigadores desenvolvem bactéria que transforma garrafas de plástico em matéria-prima

A descoberta é apresentada como uma possível solução para o problema do plástico, em que todos os dias são deitadas fora montanhas de garrafas de plástico usadas, um problema que os micróbios potencialmente podem resolver.

A novidade, indicam os investigadores, consiste na modificação da bactéria E.coli (Escherichia coli) para se alimentar de plástico e transformar de forma eficaz os resíduos de polietileno tereftalato (PET), as vulgares garrafas de plástico, em ácido adípico, utilizado para fabricar materiais de 'nylon' mas também para tornar sabores mais ácidos, surgindo em sumos de frutas ou em doces.

Ao mesmo tempo, outros investigadores criaram micróbios para metabolizar o ácido tereftálico numa variedade de pequenas moléculas, incluindo ácidos. Por isso, Stephen Wallace e uma nova equipa da Universidade de Edimburgo fizeram novas experiências com a E.coli para incluir o metabolismo do ácido tereftálico em ácido adípico, uma matéria-prima para muitos produtos do quotidiano que é normalmente gerada a partir de combustíveis fósseis através de processos que consomem muita energia.

A nova estirpe da bactéria E.coli produz enzimas capazes de transformar o ácido tereftálico em compostos como o ácido mucónico (usado na indústria das colas por exemplo) e o ácido adípico.

:

SICNOTICIAS: Aquecimento global de 1,5°C antes de 2030, alertam investigadoresSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Investigadores admitem aquecimento global de 1,5°C antes de 2030Estudo adverte que por volta de 2029, sem reduções de emissões de dióxido de carbono há 50% de hipótese de se registar um aquecimento superior a 1,5°C em relação à época pré-industrial.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Investigadores desenvolvem bactéria que transforma garrafas de plástico em matéria-primaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Investigadores desenvolvem bactéria que transforma garrafas de plástico em matéria-primaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Estas novas maçãs são à prova de tempestades e ondas de calorNão se sabe quando é que os consumidores encontrarão as novas variedades de maçãs resistentes a fenómenos extremos, mas os investigadores dizem que podem garantir a sua produção em Setembro de 2026.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Modificação química de proteínas evita perda de função muscular, indica estudo das universidades do Algarve e de AveiroInvestigadores descobriram que uma modificação na estrutura química das proteínas protege as células da perda de função muscular associada ao envelhecimento

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »