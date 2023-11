Investigadores desenvolvem bactéria que transforma garrafas de plástico em matéria-prima

A descoberta é apresentada como uma possível solução para o problema do plástico, em que todos os dias são deitadas fora montanhas de garrafas de plástico usadas, um problema que os micróbios potencialmente podem resolver.

A novidade, indicam os investigadores, consiste na modificação da bactéria E.coli (Escherichia coli) para se alimentar de plástico e transformar de forma eficaz os resíduos de polietileno tereftalato (PET), as vulgares garrafas de plástico, em ácido adípico, utilizado para fabricar materiais de ‘nylon’ mas também para tornar sabores mais ácidos, surgindo em sumos de frutas ou em doces.

Antes desta descoberta uma equipa de investigadores, incluindo o professor da Universidade de Edimburgo Stephen Wallace, já tinha desenvolvido uma estirpe da bactéria E.coli para transformar a principal componente das garrafas PET, o ácido tereftálico, em algo mais saboroso, e valioso, o sabor a baunilha do composto vanilina, uma substância usada para criar aromas artificiais.

Por isso, Stephen Wallace e uma nova equipa da Universidade de Edimburgo fizeram novas experiências com a E.coli para incluir o metabolismo do ácido tereftálico em ácido adípico, uma matéria-prima para muitos produtos do quotidiano que é normalmente gerada a partir de combustíveis fósseis através de processos que consomem muita energia.

:

VISAO_PT: Exportações de turismo sobem 15% em setembro e importações 11%Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: PJ diz que continuam diligências e confirma contactos com pais de MaddieVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Fixação da prestação agrava valor pago pelo crédito à habitaçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: IP contrata arquiteto Joan Busquets para Plano de Pormenor da estação de CoimbraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: John van’t Schip é o novo treinador do Ajax em época de ‘crise’Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Inclusão e novas formas de organização do trabalho em discussão a 7 de novembro, nas ESG TalksVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »