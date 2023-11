Investigadores desenvolvem bactéria que transforma garrafas de plástico em matéria-prima

para incluir o metabolismo do ácido tereftálico em ácido adípico, uma matéria-prima para muitos produtos do quotidiano que é normalmente gerada a partir de combustíveis fósseis através de processos que consomem muita energia.nova estirpe da bactéria E.

O BPA é um composto usado nos plásticos (para os tornar mais duros) e está, por exemplo, em recipientes para comida, garrafas de plástico ou latas de conserva, e mesmo em brinquedos.Especialistas defendem que a revolução das embalagens reutilizáveis está próxima e afirmam que as conversações desta semana na ONU devem ter como objetivo a adoção em massa de sistemas de reutilização.

Lei para limitar as idas às Urgências sem recomendação de um médico seria “injusta”, pouco “prática” e até iria “contra a Constituição”Lei para limitar as idas às Urgências sem recomendação de um médico seria “injusta”, pouco “prática” e até iria “contra a Constituição”

“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado“Quem não se sente...”: agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »