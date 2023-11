Investigador especializado em Microbiologia do Vinho

Ramón Heidinger começou por estudar Biologia, especializou-se cedo em Microbiologia e já leva 24 anos de investigação em Microbiologia do Vinho.

Meio alemão, meio espanhol, o investigador do Instituto Estadual de Viticultura de Friburgo (WBI Friburgo) — o instituto tem 40 hectares de vinha, 200 castas plantadas, PIWI e não PIWI, estufas a perder de vista e uma adega profissional onde faz microvinificações de um a 40 litros — já correu meio mundo, de Espanha à Nova Zelândia, passando pelo Canadá, onde ensinou Microbiologia Industrial. Em 2020, regressou à Alemanha e trabalha na Enologia do WBI, um dos quatro departamentos que (também) trabalham as variedades PIWI, que já não são híbridas, são, não são consideradas híbridas, como acontecia com os primeiros PIWI. No início, os europeus cruzaram variedades americanas e europeias, criando híbridos como Baco Noir, Chancellor ou Maréchal Foch, que eram mais resistentes a doenças, mas que, na sua maioria, produziam vinho de má qualidad





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

​Conheça as novas tendências do mundo do vinho na Essência do VinhoDe 4 a 6 de novembro, Lisboa recebe o Ess&234;ncia do Vinho - Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, no Centro de Congressos de Lisboa (Junqueira).

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Semana Gastronómica do Vinho aranca no sábado em 10 restaurantes de BejaPerna de porco estufada em vinho tinto, almôndegas em molho de ervas e vinho tinto com arroz árabe, borrego à pastora em vinho branco ou vitela estufada em vinho tinto acompanhada de batata doce frita são algumas das propostas nas ementas dos restaurantes aderentes.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

O amor pelo vinho corre nas veias da família Tavares da SilvaPaulo Tavares comprou a Quinta de Chocapalha em 1987 e desde aí que se dedica a ela com toda a sua paixão. Passou este carinho às filhas e agora trabalham todos juntos nesta vinha em Alenquer.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Sete magustos e três festivais de vinho, para prolongar o São MartinhoDez sugestões para celebrar o São Martinho de Norte a Sul do país. Com castanhas e vinho novo, claro, mas também com provas de outros vinhos, almoços, música, visitas a adegas e festivais vínicos.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Nas adegas e nos restaurantes, Beja promove semana gastronómica dedicada ao vinhoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Essência do Vinho regressa a Lisboa no fim-de-semanaEvento para profissionais e entusiastas é já de 4 a 6 de Novembro no Centro de Congressos de Lisboa, com mais de 4.000 vinhos em prova e um espaço dedicado a vinhos de intervenção mínima.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »