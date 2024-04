Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.A investigação que levou à queda do Governo está parada? António Costa estará a pensar na Europa , mas perante a dúvida será difícil seguir para Bruxelas . Luís Rosa, jornalista, é o nosso convidado.

Investigação Queda Do Governo António Costa Europa Bruxelas Luís Rosa Jornalista

