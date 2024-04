Investigação do FBI sobre o colapso da ponte em Baltimore

A polícia federal norte-americana abriu uma investigação criminal sobre o colapso da ponte Francis Scott Key, em março passado em Baltimore , com o foco nas circunstâncias do incidente e num potencial incumprimento das leis federais, foi divulgado nesta segunda-feira.

A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano, Jennifer Homendy, disse na semana passada que“As informações na sala de máquinas serão as que nos irão ajudar tremendamente”, acrescentou. O bloqueio do porto de Baltimore, o 9.º maior dos Estados Unidos, deverá ter graves consequências económicas para a região.

