Investigação da Universidade de Coimbra pode melhorar diagnóstico e tratamento da infertilidade masculina

A equipa multidisciplinar conseguiu identificar alguns aspetos funcionais do gâmeta masculino que se encontram afetados: a integridade do seu ADN, o processo de capacitação e ainda a função mitocondrial. Uma equipa científica liderada pela Universidade de Coimbra (UC) realizou uma investigação que pode melhorar o diagnóstico e o tratamento da infertilidade masculina de origem desconhecida, foi anunciado.

"Os cientistas conseguiram clarificar detalhes moleculares e metabólicos ligados a este tipo de infertilidade, que não são rotineiramente avaliados e que podem ser determinantes para um melhor diagnóstico e eficácia dos tratamentos", afirmou Para a investigadora Sandra Amaral, do Grupo de Investigação em Biologia da Reprodução e Células Estaminais do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, a infertilidade"é uma doença com grande impacto na vida, saúde e bem-estar dos casais afetados, que sofrem frequentemente de problemas psicossociais e financeiros





