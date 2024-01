Investigações e detenções relacionadas com contratos de empreitada na Madeira

No âmbito de três inquéritos estão a ser realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias em cerca de 60 locais. O Ministério Público ordenou a detenção de três suspeitos para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. As investigações estão relacionadas com crimes de atentado contra o Estado de direito, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e tráfico de influência.

O foco principal é nos contratos de empreitada celebrados pelo Governo Regional da Madeira e várias entidades públicas da Região Autónoma com empresas locais





